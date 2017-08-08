Строительство Керченского моста: завтра перекроют фарватер

Для обеспечения безопасности в ходе важных процессов на строительстве Керченского моста вводится запрет на судоходство. Об этом сообщается в распоряжении Капитана морского порта Керчь.

В целях обеспечения безопасности мореплавания при проведении морских операций при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив в период с августа по сентябрь текущего года в определённые промежутки времени будет вводиться запрет на передвижение кораблей и судов.

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Так, первый запрет будет действовать 9 августа 2017 года с 6:00 до 18:00.

«Запретить плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-Морского Флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта «Транспортный переход через Керченский пролив», в запретном районе в районе строительства объекта «Транспортный переход через Керченский пролив в акватории Керченского пролива», — идёт речь в распоряжении.

Напомним, в Керчь прибыли уже две плавопоры, которые доставят арки на фарватер.

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