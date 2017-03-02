Строительство Керченского моста гарантирует самые высокие стандарты качества

Строительство Крымского моста ведется в строгом соответствии с графиком и обеспечено самым жестким контролем качества. Результаты первого года стройки и государственного строительного надзора на объекте обсудил с мостостроителями руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин.

«Такого грандиозного объекта как мост через Керченский пролив – и по масштабам, и по значимости – у нас в стране нет. По крайней мере я на своей памяти не помню. Поэтому внимание к этому объекту у нас, безусловно, особое, — отметил Алексей Алёшин. – Мы специально создали отдел, который занимается только этим строительством. Не сомневаюсь, что качество сооружения – то, за чем как раз следит Ростехнадзор, будет обеспечено на самом высоком уровне».

Ведомство осуществляет государственный строительный надзор на объекте с момента получения ФКУ Упрдор «Тамань» разрешения на строительство в феврале 2016 года. За это время проведено 18 комплексных проверок.

Читайте: Названа сумма контракта по строительству автоподходов к Керченскому мосту

«Здесь уже трудится большая группа центрального аппарата Ростехнадзора и территориальных управлений с обоих берегов Керченского пролива, а с развитием стройки, с увеличением объемов строительства и, соответственно, объемов надзорных мероприятий, мы будем увеличивать количество наших инспекторов, — рассказала замруководителя Ростехнадзора Светлана Радионова, курирующая проект. – На данный момент все проектные решения выполнены в срок и в полном соответствии с программой строительства».

По окончании строительства Ростехнадзор должен выдать Заключение о соответствии (ЗОС) – документ, свидетельствующий о том, что объект построен в соответствии с утвержденным проектом, а примененные технологии и материалы соответствуют нормативным требованиям. «Судя по тому, что видим сейчас, сложностей с выдачей ЗОС мы не ждем: по срокам, а, главное, по качеству строительства объект находится на очень хорошем уровне», — отметил руководитель ведомства Алексей Алёшин.

На строительстве моста в Крым действует многоуровневая внутренняя система контроля качества, включающая контроль со стороны всех участников процесса: заказчика, генерального подрядчика и субподрядчиков. Так, стройконтроль со стороны заказчика осуществляет ЗАО «Ленстрой» под руководством службы контроля качества ФКУ Упрдор «Тамань». В ООО «Стройгазмонтаж» работает служба технического надзора, геодезическая служба и центральная лаборатория. Контроль качества материалов, изделий и конструкций проводят более 15-ти аккредитованных строительных лабораторий субподрядчиков.

Читайте: Фото Керченского моста с парома

Объем выполняемых на объекте работ и, следовательно, контрольных мероприятий значителен. Только входному контролю в некоторые месяцы строительства подверглись более 400 тысяч тонн инертных материалов, более 8 тысяч кубометров бетонных смесей, 3 тысячи тонн арматуры, 5 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Ежедневно в ФКУ Упрдор «Тамань» поступает в среднем 70 уведомлений от субподрядчиков – вызовов на освидетельствование выполненных работ.

Еженедельно службы контроля качества заказчика и подрядчика проводят «День качества», главная задача которого анализ, на каком этапе и по какой причине возможно нарушение производственного процесса, и выработка при необходимости корректирующих мероприятий. Кроме того, специалисты служб в течение 2016 года выполнили 45 расширенных инспекционных проверок. Строительный контроль на объекте осуществляют в общей сложности более 250 человек.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





