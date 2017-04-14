Строительство моста в Крым сегодня 14 апреля 2017 года

Грядут пасхальные праздники. Вся Керчь уходит на выходные. Но вот у строителей Керченского моста выходных не будет. Они продолжают возводить мост через Керченский пролив без выходных, даже несмотря на то, что работа идет с опережением графика.

В группах социальных сетей, посвященных строительству Керченского моста, идет активное обсуждение стройки. Пользователи отмечают положительную динамику работ.

Напомним, недавно на строительстве моста началось бетонирование фарватерной опоры. Строителям предстоит возвести две фарватерные опоры, на которых расположатся судоходные арочные пролеты.

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Предлагаем вашему вниманию свежие фотографии журналистов KerchINFO.com со строительства Керченского моста.

Строительство моста в Крым сегодня

Обращаем внимание наших читателей на то, что теперь фото будут загружать в более крупном разрешении. Также наши фотографии в максимальном разрешении можно найти в официальной группе сайта KerchINFO.com вконтакте.

Чуть позже на страницах сайтах появится и традиционное видео о строительстве Керченского моста.



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