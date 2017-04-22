Строительство моста в Крым: съемки с мыса Ак-Бурун

Керченский мост продолжает оставаться в эпицентре информационной среды. С каждым днём проект становится все больше и приближается к завершению, которого ждут миллионы людей.

У керчан есть замечательная возможность воочию наблюдать за стройкой века. Керченский мост в городе видно со многих мест, а то, как его строят можно услышать даже не выходя из дома. Но наиболее близко рассмотреть, что происходит на объекте можно либо со смотровой площадки самой стройки, либо с площадки на крепости «Керчь».

Именно на крепость мы и решили отправиться, чтобы порадовать читателей не только фотографиями замечательного морского пейзажа, но и актуальными изображениями Керченского моста.

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Напомним, автомобильную часть Керченского моста планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года, а в декабре 2019 года уже будет функционировать железнодорожная часть моста.

Фото Керченского моста со смотровой площадки на крепости Керчь

Фото Керченского моста с мыса Ак-Бурун

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