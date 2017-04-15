Строительство моста в Крым. Видео от 14 апреля

Журналисты KerchINFO.com вчера посетили смотровую площадку строительства Керченского моста, чтобы сделать очередной фото и видео отчет о ходе стройки.

Быстрыми темпами продолжается строительство судоходных арок, которые будут установлены на фарватеры Керченского пролива. Идут работы по засыпке внутреннего бассейна технологической площадки «Керчь».

Смотрите: Строительство моста в Крым сегодня 14 апреля 2017 года

Сравнить, какой была ТП «Керчь» год назад, можно посмотрев видео КерчьИНФО, сделанное в конце марта 2016 года:



Напомним, что все фото со строительства моста в Крым в большом разрешении можно посмотреть в нашей официальной группе вконтакте



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