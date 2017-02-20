Строительство подходов к Керченскому мосту: фотоотчёт

«Стройгазмонтаж» продолжает радовать оперативной работой по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту, который соединит Крым с материком.

Как уже ранее сообщала редакция KerchINFO.com, генеральным подрядчиком строительства ж/д подходов была назначена компания «Стройгазмонтаж», а заказчиком выступил ГУП РК «Крымская железная дорога».

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На данный момент на объекте работают сотрудники в спецодежде организации «СПЕЦМОСТ». Данная компания специализируется на строительстве, реконструкции и капитальном ремонте искусственных, гидротехнических сооружений и инженерных сетей на железных и автомобильных дорогах.

Представляем вашему вниманию фотоотчёт с места, где сейчас находится строительная площадка.

Строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту фото

Рядом со строительной площадкой, где работают сотрудники организации «СПЕЦМОСТ», параллельно ведутся работы по возведению автомобильных подходов к будущему Керченскому мосту. Напомним, что главным подрядчиком для строительства автоподходов была определена компания АО «ВАД».

Фото строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту АО «ВАД»

Напомним, что участок новой железнодорожной линии пройдет по северо-восточной части полуострова, от Керченского пролива до станции Багерово. Проектируемые подходы представляют собой двухпутную железнодорожную линию протяженностью 17 километров с возможностью последующей электрификации.

В запасе у строителей ещё почти два года. Надеемся, что главному подрядчику — компании «Стройгазмонтаж» удастся выполнить все работы в срок, и к концу 2019 года жители России смогут добираться в Крым с помощью железнодорожного сообщения.

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