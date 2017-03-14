Строительство «Тавриды» контролирует Владимир Путин

Никаких опасений относительно сроков и качества строительства трассы «Таврида» быть не может. В этом убеждён Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

В декабре 2018 года будет введено в эксплуатацию двухполосное движение по автодороге трассы федерального значения «Таврида». В виду столь сжатого промежутка времени у многих возникают вопросы о реальности воплощения настолько масштабного проекта в жизнь.

Однако Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен в подрядчике.

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«На мой взгляд, все работы будут выполнены в срок, подрядчик системный. Он нам готов, в том числе, оказывать методическую помощь по дорожному строительству, поскольку он имеет большой опыт на других направлениях», — рассказывает чиновник.

Более того, проект находится под личным контролем главы государства — Владимира Путина, что увеличивает ответственность перед подрядчиками в разы.

«Дорога будет 100%, это под личным контролем президента. Никаких рисков я не вижу, поскольку федеральные и республиканские власти работают на одном направлении», — подытожил Аксенов.

Напомним, трасса «Таврида» соединит Керчь и Севастополь. Объект условно разделен на 8 участков и будет вводиться в эксплуатацию в два этапа: сначала две полосы (в декабре 2018 года), через два года ещё две. Таким образом, к окончанию 2020 года в Крыму будет функционировать быстроскоростная четырёхполосная трасса «Таврида».



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