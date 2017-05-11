Строительство «Тавриды»: удастся ли избежать пробок

Крымская железная дорога намерена помочь разгрузить дороги. Об этом в пресс-службе предприятия.

Активная фаза строительства трассы федерального значения «Таврида» приходится на пик туристического сезона. В связи с этим возникает риск образования существенных проблем на дорогах межгородского соединения, ведь новая трасса частично пролегает по уже существующим магистралям.

Дабы предотвратить пробки, руководство Крымской железной дороги готово оказать поддержку по организации перевозок различных видов грузов железнодорожным транспортом.

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«Крымская железная дорога готова в полном объеме обеспечить предоставление широкого спектра услуг по организации перевозок всех видов грузов железнодорожным транспортом и их накоплению на инфраструктуре дороги, тем самым перераспределить грузопоток и снять нагрузку с автомобильной дороги» – говорится в сообщении.

Как отметили в предприятии, на данный период уже проведена модернизация оборудования и обновлён парк локомотивного хозяйства.

Напомним, протяжённость федеральной трассы «Таврида» составит 253,5 километра, без учёта автоподходов к Керченскому мосту и территории Севастополя. Пройдёт она по территории шести муниципальных образований Крыма.

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