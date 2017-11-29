Строительство транспортной развязки Крымского моста и трассы Таврида: туда и обратно

Журналисты КерчьИНФО, в поисках интересного материала, отправились на девятый километр трассы Керчь-Симферополь. Здесь идет строительство транспортной развязки Крымского моста и трассы Таврида.

Наше путешествие было не долгим но увлекательным. Этот участок дороги уже не узнать. Пассажиры смогли рассмотреть интересные детали грандиозной строки. А вот водителю нужно было внимательнее обычного смотреть на дорогу. Множество знаков и перечерченные линии разметки создавали определенные трудности для обзора предстоящего пути.

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Мы проехали по участку стройки в двух направлениях 28 ноября. Вчера на сайте КерчьИНФО были опубликованы актуальные фотографии строительства развязки. Сегодня мы покажем интересное видео нашего путешествия к девятому километру.

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