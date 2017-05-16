Строительство трассы «Таврида» 16 мая (фото)

Трасса «Таврида» строится ударными темпами. На выезде из Керчи это особенно заметно. А редакция KerchINFO.com представляет вам свежие фото с ее строительства.

Так, на свежих фото отчетливо вырисовываются полосы новой трассы. Также, модульный асфальто-бетонный завод уже отчетливо виден с проезжей части. Белый гигант будет обеспечивать строителей трассы материалами.

Кроме того, все четче вырисовывается армокаркас стоек эстакады на 9-м км трассы Керчь-Феодосии.

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Напомним, протяженность федеральной трассы «Таврида» составит 253,5 километра, без учета автоподходов к Керченскому мосту и территории Севастополя. Пройдет она по территории шести муниципальных образований Крыма.

KerchINFO.com продолжаем следить за строительством трассы в любую погоду, несмотря на снег или дождь, и наши читатели получают информацию наиболее оперативно.

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