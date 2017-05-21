Строительство трассы «Таврида» 21 мая (фото)

После официального старта строительства трассы «Таврида», работы все активнее набирают обороты. Построен модульный асфальто-бетонный завод. Армокаркас стоек эстакады на 9 километре с каждым днем увеличивается.

Редакция KerchINFO.com напоминает, что Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ, при официальном начале строительства отметил, что возведение трассы никоим образом не повлияет на ход курортного сезона. Работы будут проходить параллельно с существующей трассой, кроме того, на сложных участках будут создаваться объезды.

Предлагаем вашему вниманию свежие фото строительства трассы «Таврида», как отмечают в соцсетях, одной из красивейших трасс юга России.

Строительство трассы «Таврида» на 9-м километре трассы Керчь-Феодосия

Строительство транспортных подходов к Керченскому мосту

Строительство подходов к Керченскому мосту в районе Нижнего Солнечного

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