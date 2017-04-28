Строительство трассы Таврида на участке Керчь-Феодосия

Трасса «Таврида» — автомобильная дорога федерального значения Керчь — Симферополь — Севастополь по территории Крыма. Она, являясь продолжением Керченского моста, соединит полуостров Крым с материковой частью России.

Трасса «Таврида» частично будет возводиться по уже существующим магистралям за счёт их реконструкции, а частично будут строиться совершенно новые дорожные полосы.

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Участок №2 — новое строительство обходов Феодосии и Старого Крыма. К строительству данного отрезка будущей трассы уже активно готовятся сотрудники генподрячика, которым выступает питерская компания АО «ВАД».

Так, за селом Фонтан происходит расчистка и подготовка территории для будущей трассы.

В районе села Батальное начато строительство мобильного модульного асфальтобетонного завода, который будет обеспечивать необходимыми материалами.

Напомним, общая протяжённость трассы «Таврида» будет составлять 253, 5 км и иметь 4 полосы движения. Расчётная скорость — 120 км/ч. Первые две полосы планируют ввести в эксплуатацию в конце 2018 года и ещё две в декабре 2020 года.

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