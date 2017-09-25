Строительство трассы «Таврида» набирает обороты

Трасса «Таврида» – уникальный по своей природе инфраструктурный объект. Дорога, длиною в 280 километров от Керчи до Севастополя, является проектом федерального значения.

Каждый, выезжающий из Керчи и въезжающий в город, становится невольным свидетелем процесса строительства трассы «Таврида», попадая буквально на строительную площадку.

Подъемные краны, экскаваторы и снующие туда-сюда строители сразу дают понять, что работа здесь ведется серьезная. Не покладая рук сотрудники строительных компаний трудятся над проектом, планомерно переводя его с чертежей и планов в жизнь.

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На самом деле огромное количество работы уже проделано, но предстоит сделать ничуть не меньше. Именно поэтому рабочие, строители и инженеры не расслабляются ни на минуту. Благодаря их труду мы уже сегодня можем наслаждаться новыми ровными дорогами, ведущими из Керчи в Феодосию.

Если уже сейчас, спустя совсем короткое время от начала работ, мы можем наблюдать такой результат, то что же нас ожидает в точке финиша?

Обдумывая ответ на этот вопрос, не упустите возможность насладиться новыми фотографиями, сделанными журналистами КерчьИНФО на непосредственном месте событий.

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