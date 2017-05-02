Строительство трассы Таврида от Белогорска до Керчи (видео)

По всему восточному Крыму уже активно ведётся строительство федеральной трассы «Таврида». Данная дорога станет продолжением Керченского моста и соединит Крым с материковой частью России.
Так, на промежутке от Керчи до Белогорска проходит активный этап строительства трассы «Таврида».
Согласно плану, сейчас проводятся работы по созданию выходов на автодорогу «Симферополь-Феодосия» в районе города Белогорск. На этом участке пути будет три транспортных развязки.
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На нескольких участках от Белогорска до Керчи рабочие производят выравнивание земляного полотна, подрезку и подсыпку грунта, согласно технологиям строительства. Также проходит очистка обочин от кустарников.
В районе пос. Батальное идет строительство мобильного асфальто-бетонного завода.
Напомним, протяженность федеральной трассы «Таврида» составит 253,5 километра, без учета автоподходов к Керченскому мосту и территории Севастополя. Пройдет она по территории шести муниципальных образований Крыма.
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