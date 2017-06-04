Строительство трассы Таврида от Белогорска до Керчи

Трасса «Таврида» общей протяженностью 288 км свяжет Керчь и Севастополь. Журналисты KerchINFO побывали на нескольких участках строительства и показывают своим читателям, как сегодня обстоят дела на возведении федерального объекта.

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На полуострове вдоль трассы «Таврида» планируется построить 20 автозаправочных станций и 6 многофункциональных зон дорожного сервиса.

Строительство двухуровневой развязки возле Керчи

Власти Крыма ведут переговоры о возможности изменения проекта строительства трассы «Таврида» – поправки могут коснуться посадки деревьев вдоль строящейся дороги.

Строительство трассы «Таврида» от Фонтана до Батального

В этом районе для усиления инфраструктуры безопасности с 1 июня на боевое дежурство заступил личный состав нового аварийно-спасательного поста «Крым-СПАС». Их главная задача – оказание помощи при ДТП, а также проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Строительство развязки возле Белогорска

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