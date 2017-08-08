Строительство трассы «Таврида»: от Керчи до Феодосии

На строительстве трассы «Таврида» ни на час не прекращаются работы. Главная дорога Крыма строится согласно графику.

Работы по сооружению трассы «Таврида»уже рассредоточились по всей протяженности будущей дороги. Особое внимание уделяется созданию транспортной развязки на 9-ом километре трассы «Керчь — Феодосия», которая свяжет трассу «Таврида» и Керченский мост.

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Также активные работы отмечены журналистами сайта КерчьИНФО в тех районах строительства, где будущая трасса обходит населенные пункты. Работа кипит возле сел Горностаевка, Фонтан, Ерофеево и Батальное. В нескольких местах трассы уже строятся транспортные развязки для заезда на трассу «Таврида». В частности, возле поворота на Багерово строится эстакада, уже сформирован арматурный каркас для бетонных опор будущей эстакады.

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Огромный фронт работ по выемке грунта на косогоре выполняет строительная техника в районе села Виноградное.

Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, уже введен в эксплуатацию первый отрезок новой дороги. Это было сделано для того, чтобы демонтировать старую трассу. Перед запуском всей трассы этот участок будет повторно залит асфальтом.

Напомним, трасса федерального значения «Таврида» — дорога протяженностью 237,5 км с расчетной скоростью движения до 120 км/ч соединит Керчь, где построят мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. подрядчиком строительства выступает питерская фирма АО «ВАД».

Строительство трассы «Таврида» от Керчи до Феодосии фото

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