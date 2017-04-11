Строительство трассы «Таврида» смотреть онлайн

Следить за строительством трассы «Таврида» можно онлайн. Веб-камеры установлены на всех крупных объектах строительства автоподходов.

Инициатива ведения онлайн-трансляций была выдвинута Службой автодорог Крыма. Начальник службы Алексей САФРОНОВ отметил, что веб-камеры будут размещены на большинстве объектов федеральной целевой программы и крупных стройках.

Первая веб-камера была запущена в тестовом режиме еще в феврале. Примечательно, что установили ее именно на возведении автоподходов к Керченскому мосту.

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Проследить за ходом строительства вы можете прямо сейчас на сайте КерчьИНФО.

Онлайн строительство трассы «Таврида»

Напомним, что на строительство трассы «Таврида» будет потрачено порядка 128 миллиардов рублей из расчета 426 миллионов рублей на один километр дороги. Строительство трассы должно быть завершено в 2018 году, а дорожные работы в направлениях Симферополя, Евпатории и Джанкоя должны быть завершены в 2020 году.



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