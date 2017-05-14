Строительство трассы «Таврида»: вид с высоты птичьего полета (видео)

Возведение Керченского моста и трассы федерального значения «Таврида» остаются одними из главных тем страны. Эти стройки находятся на личном контроле Президента Российской Федерации Владимира Путина. В связи с этим, крайне важно, чтобы все шло согласно графику.
На днях глава Крыма дал официальный старт строительству трассы «Таврида». Торжественное мероприятие по закладке памятного камня, символизирующего начало работ, состоялось в пятницу в Белогорском районе, в 37 километрах от Симферополя.
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Напомним, трасса «Таврида» соединит материковую часть России и Крым, став продолжением Керченского моста. Её протяженность составит 253,5 километра, без учета автоподходов к Керченскому мосту и территории Севастополя. Пройдет она по территории шести муниципальных образований Крыма.
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