Строительство трассы «Таврида» возле Белогорска

Сергей Аксенов, 22 февраля 2017 года дал официальный старт началу строительства трассы Таврида. Сейчас строительство трассы ведется сразу на с нескольких участках. Сайт KerchINFO.com регулярно освещает строительство автоподходов к Керченскому мосту на 9 км трассы Керчь-Симферополь. Журналисты КерчьИНФО проехали по трассе от Керчи до Белогорска и зафиксировали моменты строительства трассы Таврида.

В районе Белогорска ведется строительство федеральной трассы Таврида. Работы, согласно с планом, ведутся на участке трассы по направлению к Симферополю.

Это – приблизительно 161-й километр по автодороге «Керчь-Симферополь». Участок, в рамках 4-го этапа строительства, растянется почти на 30 километров. Согласно плану, сейчас проводятся работы по созданию выходов на автодорогу «Симферополь-Феодосия» в районе города Белогорск. На этом участке пути будет три транспортных развязки.

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Рабочие выравнивают земляное полотно, производят подрезку и подсыпку грунта, согласно актуальным технологиям строительства. Кроме того идет очистка обочин от кустарника. В строительстве задействована как живая рабочая сила, так и техника.

Напомним, протяженность федеральной трассы «Таврида» составит 253,5 километра, без учета автоподходов к Керченскому мосту и территории Севастополя. Пройдет она по территории шести муниципальных образований Крыма.

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