Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, уже проводилось несколько тендеров на строительство ж/д подходов со стороны Крыма, но подрядчик так и не был найден. Может быть это было связано с тем, что бюджет в 16,9 млрд рублей не удовлетворял ни одного из претендентов на заказ.

Чтобы не ставить под вопрос сроки сдачи объекта, Минтрансом было решено предложить строительство ж/д подходов к мосту на безтендерной основе компании «Стройгазмонтаж», которая собственно и занимается строительством самого моста. Ведь у данной компании есть все необходимые ресурсы для данной стройки.

Как сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов, по итогу переговоров «Стройгазмонтаж» все же согласился строить железнодорожные подходы.

«Стройгазмонтаж» обещал начать стройку уже в этом году и сдать объект в установленные сроки. Времени для строительства достаточно. «У нас почти три года», — заявил глава минтранса Максим Соколов.

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Нужные документы для официального оформления строительства и установления бюджетного лимита уже направлены на рассмотрение в правительство.

Сразу же после одобрения нужного пакета документов, «Стройгазмонтаж» сможет приступить к стройке ж/д подходов со стороны полуострова к самому протяжённому мосту России.

Напомним, что в декабре 2018 года по мосту будет запущено автомобильное движение, а к концу 2019-го начнут функционировать и железная дорога.

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