Железнодорожные подходы к транспортному переходу через Керченский пролив будет строить «Стройгазмонтаж». После проваленных тендеров Минтранс самостоятельно обратился к компании с предложением. Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники.

Компания «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, которая занимается строительством Керченского моста, будет назначена ответственной и за возведение железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив стоимостью почти в 17 млрд рублей.

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«После того, как было объявлено два конкурса по выбору подрядчика и ни одной заявки не поступило, министерство транспорта (России) обратилось в СГМ с предложением рассмотреть возможность строительства объекта, – подтвердил «Коммерсанту» через своего представителя министр транспорта России Максим Соколов. – (Крымский) мост строится по графику, по некоторым параметрам даже с опережением. У компании есть необходимые ресурсы, и, уверен, им по силам второй объект, сопряженный с мостом».

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Согласно источникам издания, проект соответствующего распоряжения будет внесён в ближайшее время. Также отмечается, что непосредственно у этой компании есть все шансы «вписаться» в необходимый бюджет, поскольку с керченской стороны уже расположенна вся необходимая инфраструктура.

Отметим, что проект строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи предусматривает сооружение двухпутной железнодорожной линии протяженностью 18,128 км, нового парка станции Керчь-Южная и реконструкция станции Багерово с устройством объектов железнодорожной инфраструктуры.

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