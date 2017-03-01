Стройка гостиниц в парках Керчи недопустима, — Константин Бахарев

Вопросом застройки территории керченского Комсомольского парка заинтересовался депутат государственной Думы Российской Федерации Константин Бахарев. Увидев заборы в прибрежной парковой зоне, чиновник был крайне возмущен.

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В ходе посещения двух огражденных территорий Комсомольского парка, Константин Михайлович выразил категорическое мнение: «Сегодня экологическая система Керчи испытывает большую нагрузку из-за большого объема транзитного транспорта, а после ввода в эксплуатацию Керченского моста этот объем только возрастет. Мне кажется, что очень актуален вопрос проблемы сохранения парковых зон не только как места массового отдыха горожан, но и экосистемы города в целом».

В администрации Керчи имеются разрешительные документы на строительство на территории первого объекта. Именно там долгое время работал бар, а рядом был общественный туалет. Сейчас эта зона ограждена железным забором, а инвестор желает возвести подобие гостиничного комплекса. Депутат Госдумы посоветовал администрации Керчи найти общее решение с инвестором, но жилых застроек в парковой зоне быть не может.

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Константин Бахарев сообщил, что парковые зоны должны иметь свою инфраструктуру, а инвесторы могут предлагать проекты на создание кафе, площадок отдыха и других мест для комфорта граждан.

Что касается небольшой территории, огражденной каменным забором — он возведен незаконно. На данный момент прокуратура ведет дело и как только все судебные тяжбы завершатся, забор будет снесен.

Депутат Госдумы обратил внимание, что найти компромисс с инвесторами и прекратить подобные захваты в парках в интересах местной администрации.

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