Автоподходы к Керченскому мосту и трасса «Таврида»: активные работы продолжаются

В Керчи продолжается «Стройка века». Строительные работы не прекращаются ни на минуту.

Строительство нового участка шоссе Героев Сталинграда

Согласно плану автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский мост, в районе шоссе Героев Сталинграда в Керчи будет оборудована развязка. На данный момент в районе остановки «Верхний Солнечный» продолжается ее активное строительство.

Сейчас строители заняты работой над эстакадами: полностью забетонирована верхняя часть и продолжается строительство второго ряда, на котором уже сделана опалубка.

Читайте: Развязка на шоссе Героев Сталинграда: строительство эстакад продолжается

Строительство автоподходов к Керченскому мосту

Как сообщалось ранее, один из участков трассы федерального значения «Таврида» покрыт асфальтом и введен в эксплуатацию.

На данный момент производится укладка второго слоя асфальта на готовом участке. На территории работает каток, который разводит работы по «укатке» асфальта.

Также продолжается строительство тоннеля, который расположится практически возле берега Керченского пролива. Тоннель предназначен для возможности проезда технологического и обслуживающего транспорта к железнодорожному мосту.

Читайте: В Керчи начали асфальтировать автоподходы к Керченскому мосту

Строительство транспортной развязки на 9 километре

Строительство транспортной развязки на 9 километре также идет «полным ходом». Несколько недель назад здесь уже было установлено освещение.

На данный момент на данном участке транспортной развязки уже установлены столбы в месте захода трассы «Феодосия-Керчь».

Читайте: Транспортная развязка под Керчью: активные работы продолжаются

Редакция сайта КерчьИНФО продолжается следить за «Стройкой века» и оперативно сообщать читателям актуальную информацию.

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