Студентам Керчи рассказали о роли торгового флота

Необычное мероприятие — час авторитетного имени «По зову сердца», прошло в библиотеке-филиале No3 им. Н. Островского.

В рамках мероприятия состоялась встреча Действительного члена Петровской академии наук и искусств, капитана дальнего плавания, судостроителя, Михаила Афанасьевича Мореходова со студентами группы СЭМ-116 СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Главный библиотекарь Виктория Владиславовна Ардемасова рассказала присутствующим о трудовой деятельности М.А. Мореходова

Михаил Афанасьевич рассказал о роли торгового флота как главного звена в экономической и транспортной системе государства, морской профессии и, конечно же, о судостроении и мировой судостроительной индустрии.

Студентам была представлена презентация о современном судостроении, новых разработках и современных типах судов. Будущие специалисты флота узнали о ведущих судостроительных заводах мира, их ознакомили с организационной системой работы предприятий, с тем, как ведутся разработки различных типов судов и их строительство.

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Михаил Афанасьевич подчеркнул, что базовые знания, получаемые сегодня студентами, должны быть фундаментальными. Это будет способствовать, в будущем, успешному продвижению в освоении профессии. Студенты задавали много вопросов Михаилу Афанасьевичу, ведь совсем скоро им предстоит совершить свой первый рейс!

В завершении мероприятия библиотекарь В.В. Ардемасова сделала обзор работ Михаила Афанасьевича, опубликованных как в научных журналах, так и в различных морских и специализированных изданиях. Встреча прошла оживленно, студенты благодарили М.А. Мореходова за содержательную, и очень нужную беседу.

Текст и фото: Людмила Попова

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