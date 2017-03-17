Студентам КМТК рассказали о жертвах фашизма

В четверг, 16 марта, сотрудниками отдела истории Великой Отечественной войны Восточно-Крымского Историко-Культурного Музея-Заповедника провели для студентов КМТК №1 лекцию-презентацию «Это жертвы ожили из пепла».

Старший научный сотрудник В.А. Климчук рассказала об истории Международного дня Холокоста, жертвах в концентрационных лагерях, о современной истории в Украине и, о том, что нужно помнить свою историю.

Научный сотрудник Н.А. Лебедева рассказала студентам об истории в Варшавском гетто. «После этого участники мероприятия посмотрели хронику о том, каким тяжелым было положение евреев, особенно детей в гетто. Также они услышали рассказ об Ирене Сендлер, и организации «Жегота» спасла жизни двух с половиной тысяч детей Варшавского гетто».

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Во время мероприятия на экране можно было увидеть фотографии массового уничтожения мирных граждан в Багеровском рву, Бабьем яру и просмотрен видео клип «Победный май» 5 канала. Учащиеся отметили высокую информативность мероприятия.



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