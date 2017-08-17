Студенты из Москвы обучаются в керченском Лапидарии

В керченском Лапидарии проходит обучающий эпиграфический семинар. Мероприятие проводится с 16 по 22 августа.

Кураторами семинара являются Кучеревская Нина Львовна, заведующая отделом «Лапидарий» ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» и Габелко Олег Леонидович, член учёного совета Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Университет Дмитрия Пожарского».

Руководители семинара прочтут эксклюзивные лекции, охватывающие широкий спектр тематик: от предмета эпиграфики до греческой эпиграфики Северного Причерноморья.

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Обучающий семинар проходит в рамках археологической практики студентов Университета Дмитрия Пожарского. А керченский Лапидарий, как место проведения мероприятия, выбран не зря. Организация хорошо известна в научном мире как одно из самых крупных собраний памятников лапидарной эпиграфики (надписей на камнях) и представляет огромный интерес для исследователей.

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