Студенты керченского колледжа сразились в баскетболе

В преддверии мероприятий посвященных «Дню неизвестного солдата», 29 ноября в «Керченском технологическом техникуме» прошел финал «Спартакиады» по баскетболу среди студентов второго курса.



В финальной игре встретились команды группы № 521 (профессия – сварщик) и команда группы № 821 (профессия – повар; кондитер).

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Игра прошла в упорной борьбе, с перевесом в четыре очка победил дружный коллектив «поваров». Победители выступали в следующем составе: Владимир Сурвилов, Евгений Радченко, Олег Свиридов, Асан Зекряев.

Лучшим игроком турнира по решению судейской коллегии признан – Сурвилов Владимир (группа №821).

Соревнования качественно организовала и провела судейская бригада в лице главного судьи – Биховец С. М. и секретаря – Милюхина В. А.

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