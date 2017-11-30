Студенты керченского колледжа сразились в баскетболе

В преддверии мероприятий посвященных «Дню неизвестного солдата», 29 ноября в «Керченском технологическом техникуме» прошел финал «Спартакиады» по баскетболу среди студентов второго курса.
В финальной игре встретились команды группы № 521 (профессия – сварщик) и команда группы № 821 (профессия – повар; кондитер).
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Игра прошла в упорной борьбе, с перевесом в четыре очка победил дружный коллектив «поваров». Победители выступали в следующем составе: Владимир Сурвилов, Евгений Радченко, Олег Свиридов, Асан Зекряев.
Лучшим игроком турнира по решению судейской коллегии признан – Сурвилов Владимир (группа №821).
Соревнования качественно организовала и провела судейская бригада в лице главного судьи – Биховец С. М. и секретаря – Милюхина В. А.
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