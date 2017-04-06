Студия «Ваш праздник» подарила море радости и веселья маленьким керчанам

Много радости, смеха и веселья подарили керченским детям в студии «Ваш праздник» при центре развития личности «Гармония». Первого апреля там прошел незабываемый праздник под названием СМЕХО Party.

Самые маленькие гости праздника побывали на Веселой ферме вместе со сказочными персонажами, коровой Муркой и песиком Дружком. А ребята постарше отправились в увлекательное путешествие вместе с Пеппи Длинный Чулок.

На празднике дети веселились вовсю, бегали, смеялись,участвовали в различных конкурсах. А под конец торжества прошло феерическое бумажное шоу.

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Все новости центра развития личности «Гармония» вы можете узнать в их группе вконтакте: https://vk.com/garmoniya_kerch или в группе студии «Ваш праздник» https://vk.com/prazdnik_kerch



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