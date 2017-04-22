Субботник в Керчи: строители Керченского моста облагородили смотровую площадку (видео)

Керчанам больше не придется добираться по ухабам и протоптанным тропинкам, чтобы полюбоваться неповторимыми пейзажами керченского берега и посмотреть как строят Керченский мост.
Мостостроители построили полноценную смотровую площадку на крепости «Керчь». Теперь на это место можно без проблем добраться, как пешком, так и на машине. Сегодня в День Матери-Земли на объекте прошел субботник, который ознаменовал финал преобразования площадки.
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«На сегодняшний день тут отсыпана хорошая дорожка, площадка и сделано все, чтобы посетителям было удобно здесь находиться», — отмечает заместитель начальника ФКУ УПРДОР «Тамань».
Напомним, что раньше на этом месте была неровная глина, ухабы и холмы. В непогоду чистым добраться до смотровой площадки было невозможно. Даже на машине заехать было проблемно, поскольку не было места, чтобы развернуться.
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