Судьба Керченского театра в надежных руках

Директор Керченского драматического театра им. Пушкина Александра ГАЛКИНА рассказала о планах на будущее. Ожидается, что первые спектакли поставят уже к концу будущего года.

Недавно, главой керченской Администрации, на должность директора театра имени Пушкина была назначена Александра ГАЛКИНА. Это человек с огромным опытом работы в сфере культуры. На Александру Григорьевну возлагается самая ответственная задача – восстановление городского театра.

Керчане уже много лет обеспокоены судьбой единственного театра в городе. Поэтому все этапы возрождения и его дальнейшей деятельности становятся актуальными темами.

Александра Григорьевна, в ходе пресс-конференции, пояснила, с чего начнется ее работа:

«Поскольку театр начинается с вешалки, на сегодняшний день мы имеем вот такой талмуд – проектно-сметная документация по капитальному ремонту. Она уже разработана и передается в экспертизу на подтверждение».

Руководитель театра отметила, сейчас администрация уделяет особое внимание культуре.

«Лучше строить театры, чем тюрьмы. Не каждый понимает, как значимо для города наличие такого культурного учреждения. Еще в царские времена городу присуждали статус, только если в нем есть театр », – пояснила Александра Григорьевна

Так же, она поделилась планами на будущее. Выяснилось, что при театре будет открыта 5-летня студия. Ее воспитанники получат образование актерского мастерства. Об этом будет засвидетельствовано на документе об окончании студии.

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Свою работу театр начнет в жанре антрепризы. То есть для постановок будут приглашать актеров и режиссеров. Это могут быть, как опытные знатоки сцены с образованием, так и начинающие артисты без специальной подготовки. Для того чтобы театр сформировал свою труппу, понадобиться около 4,5 лет.

Но, для начала нужно провести ремонт. Если все пойдет в нужное русло, и проект по капитальному ремонту утвердят, а государством будет выделено нужное количество финансов, то ремонт пойдет быстрыми темпами. Все что приходило в разрушении более 10 лет, возможно восстановить за один год.

Вместе с процессом внешнего восстановления, пойдет процесс реорганизации внутренней системы. На данный момент, здание театра числится, как «Городской дом культуры». Главная задача, восстановить его первоначальный статус. Это достаточно трудоемкий процесс и он пройдет параллельно с работами по ремонту.

Александра Григорьевна уже имеет опыт восстановления таких учреждений, и даже открыла театр «с нуля». Глядя на нынешнее состояние керченского театра, она отмечает, что наряду с ее работами, это еще не самое худшее положение дел.

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