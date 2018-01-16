Судьба «скифского золота» может решиться этой весной

Весной этого года в Нидерландах могут рассмотреть апелляцию по судьбе «скифского золота».

Об этом сегодня сообщила директор «Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника» Татьяна УМРИХИНА.

По её словам, по делу крымских музейных экспонатов работа продолжается, и создан новый экспертный совет:

«Эту работу курирует сегодня не министерство культуры, а министерство юстиции, и ее от нас ведет Георгий МУРАДОВ (постоянный представитель Республики Крым при президенте России). Апелляция подана, работают еще три новых адвоката, кроме того, который был ранее. Дата точно не указана. Предполагается март-апрель» – отметила Татьяна УМРИХИНА.

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Директор музея подчеркнула, что международное право в этом деле полностью на стороне Крыма, однако большую роль по-прежнему играет политика:

«Мы обязаны не просто надеяться, но и бороться за «скифское золото»» – подытожила Татьяна УМРИХИНА.

В ноябре прошлого года, стало известно о том, что если по решению суда «скифское золото» не вернётся на свою историческую родину, Россия может разорвать музейные связи с Голландией.

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