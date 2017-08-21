Судно на подводных крыльях будет курсировать между Крымом и материком

Уже в следующем году по Черному морю начнет курсировать судно на подводных крыльях. Строительством «Кометы – 120М» занимается Ярославский завод «Вымпел».

Российское информационное агентство ТАСС с ссылкой на начальника управления гражданского судостроения предприятия Сергея Мазохина сообщает, что на данном этапе процесс строительства судна практически завершен.

«Комета – 120М» будет работать на маршрутах Черноморского бассейна, курсируя между городами Крыма и черноморского побережья Кавказа.

Испытания судна запланированы на зиму 2017 года, в неблагоприятных погодных условиях. Такое решения принято для того, чтобы проанализировать работу «Кометы» при различных обстоятельствах: во время больших волн и ветрового режима. Предполагается, что эксплуатировать судно будет оператор.

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Ярославский завод «Вымпел» начал постройку судна на подводных крыльях еще в 2013 году. На данный момент предприятие совместно с Минпромторгом уже планирует строительство последующих подобных судов. Стоимость общего проекта, который будет включать создание еще 4 «Комет», составит приблизительно 2 млрд рублей.

По информации ТАСС, финальные работы по строительству судна будут произведены на феодосийском заводе «Море».

Нам же остается надеяться, что однажды и керченский порт встретит судно на подводных крыльях «Комету – 120М».

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