Судоремонт в Керчи: реальность или утопия?

Крымское судостроение постепенно выходит на положительную динамику развития. Можно спорить о целесообразности работы промышленности в регионе, о методах развития, о финансовой составляющей. Но заказы на предприятиях есть, штат увеличивается, обновляются производственные мощности. Как пример — феодосийский завод «Море» или завод «Залив», который сейчас строит два кабельных судна.

С судоремонтом в Крыму дела обстоят несколько сложнее. Мешают и политические моменты, не налажены вопросы финансирования, до сих пор не решена логистика. Более подробно о проблемах судоремонта мы поговорили с директором компании ООО «Ювас Транс» Керченского судоремонтного завода Романом Теплухиным, передает издание Корабел.ру.

— Роман Юрьевич, мы были у вас на предприятии два года назад, что изменилось с тех пор на заводе?

— В 2015 году мы закончили основной ремонт производства. Привели в порядок здания, восстановили станки. В два раза увеличили штат, сейчас у нас трудятся 335 человек и подняли среднюю заработную плату. Мы уже входим в пятерку градообразующих предприятий. Если говорить о всей компании, то она старается диверсифицировать свою работу. Сейчас у ООО «Ювас-Транс» 12 видов деятельности, и судоремонт — только одно из направлений работы. В компании организованы службы (агенты и экспедиторы), которые занимаются комплексным обслуживанием судов, заходящих как на ремонт, так и другие порты г. Керчи для грузовых операций.

Для расширения спектра услуг в июле 2015 мы открыли первую в Крыму частную лоцманскую службу с необходимой инфраструктурой. Плюс у нас собственный буксирный, танкерный флот, суда обслуживания, баржи, лоцботы — всего 12 единиц. У компании находятся в пользовании гидротехнические сооружения с грузовыми кранами, док способный принимать суда различных типов длиной до 140 м, шириной до 20 м, осадкой до 5м. И, пользуясь случаем, рад анонсировать новую услугу компании. В ноябре текущего года мы получили лицензию на осуществление в акватории порта Керчь и в акватории морского порта Кавказ бункеровки судов топливом.

— Объемы судоремонта падают?

— По сравнению с 2013 годом, загрузка, конечно, упала. Но тогда был большой поток заказчиков с Украины, здесь ремонтировались суда крупных российских компаний. Сейчас из-за санкций судовладельцы, которые работают на международных перевозках, к нам не заходят. Про украинцев и говорить не стоит. Однако начиная с 2015 года загрузка начала расти. В основном, занимаемся судами прибрежного плавания, река-море, буксирами, рыбаками, паромами. С начала 2016 года отремонтировали около 45 единиц флота по сравнению с аналогичным 2015 годом 27 единиц. В связи с увеличением загрузки, в части судоремонта, для увеличения пропускной способности мы ищем еще один плавдок грузоподъемностью до восьми тысяч тонн. Одного плавдока нам уже не хватает. Пока сложно планировать загрузку. Только если на ближайшую перспективу. До марта 2017 года на бумаге у нас все расписано. Что будет дальше — посмотрим.

— Какие еще проблемы есть в работе, помимо сложности планирования?

— Прежде всего чувствуется нехватка специалистов, таких как: токарей, фрезеровщиков, слесарей, дизелистов, электромонтажников, иногда приходится обращаться к сторонним подрядчикам. С корпусниками и сварщиками недостатка нет.. Подготовка молодых кадров пока в Крыму хромает. Надеюсь, что к концу 2018 году закончат строительство важнейшего объекта общенационального значения — Крымского моста, тогда будет проще доставлять запасные части, расходные материалы, металл. Пока логистика хромает ввиду долгой доставки и большой её стоимости. Но все проблемы решаемы, глобальных неразрешимых вопросов у нас нет. Все прекрасно понимают, что организация производства, да и судоремонта, — дорога длинная. Занимает не два года. Так что будем работать.

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