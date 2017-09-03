Судостроительный завод «Залив» принял участие в международном форуме

Керченский судостроительный завод «Залив» уже в третий раз стал участником международной выставки. В рамках мероприятия сотрудники «Залива» встретились с потенциальными партнерами.

«Армия 2017» — крупнейшая в России выставка вооружения, военной и специальной техники. В этом году международный форум состоялся на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Москве.

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Судостроительный завод «Залив» представляет свои производственные возможности на выставке уже третий год подряд. Надо сказать, что «Армия 2017» является не только важнейшим российским форумом, но и выдающимся событием среди подобных мировых мероприятий.

В рамках участия в выставке сотрудники керченского предприятия «Залив» провели ряд встреч с потенциальными партнерами завода в области морской индустрии. Так, были проведены встречи с поставщиками судового оборудования.

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