Судоходная компания «Нефтегаз Морсервис» предлагает свои услуги

Судоходная компания ООО «Нефтегаз Морсервис» предлагает услуги нефтеналивного танкера бункеровщика – сборщика «Кристалл». Данное судно германского производства и имеет ледовый класс М-СП 3,5.

Основным видом деятельности компании «Нефтегаз Морсервис» является «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами», также зарегистрировано 12 дополнительных видов деятельности.

В основном компания предоставляет следующие услуги:

Сбор судовых отходов всех видов на рейде; Очистка, промывка и выпаривание танков; Бункеровка топливом; Бункеровка артезианской питьевой водой; Доставка запасов снабжения; Смена членов экипажа и доставка технического персонала на суда до 12 человек; Доставка судового снабжения и ZIP; Сбор и переработка нефтесодержащих вод с водной поверхности (ликвидация

разливов нефтепродуктов).

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ООО «Нефтегаз Морсервис» готово в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос сотрудничества и приступить к обслуживанию флота, в районе п. Керчь и п. Кавказ. Компания гарантирует качественное предоставление перечисленных услуг, минимальные сроки и высокий уровень сервиса при исполнении заказов любой сложности. Судоходная компания ООО «Нефтегаз Морсервис», так же осуществляет перевозку и бункеровку нефтепродуктами танкерами: т\х «Миранда» и т\х «КорчевЪ».

Для заключения договоров и приёма заявок пишите на почту agentcrystal@mail.ru и звоните по телефону +79781428576.