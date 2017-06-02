Супер-машины JDM устроили праздник детворе из интерната

Керченские владельцы особенных автомобилей провели благотворительную акцию в преддверии Международного Дня защиты детей. В восторге остались не только воспитанники интерната, но и преподаватели.

День в интернате начинался как обычно, но каждый с нетерпением ждал гостей. К визиту автомобильного сообщества «JDMщики Kerch» все тщательно готовились — дети и взрослые рисовали спортивные машины, чтобы потом обменять свои рисунки на возможность прокатиться в дорогом автомобиле. Именно такие условия конкурса придумали организаторы акции.

С громким ревом мотора и простреливающими звуками модных выхлопных систем на территорию Керченской школы-интернат заехало шесть разноцветных иномарок в сопровождении мотоцикла. Радости детей не было предела — каждый старался не упустить возможность сделать тысячу селфи и подержаться за руль красивых машин. За время прибывания в интернате водители ответили на сотни вопросов и по несколько раз рассказали характеристики своих транспортных средств.

Как правильные гости, JDMщики приехали не с пустыми руками, а привезли коробки с конфетами, шоколадками и другими лакомствами. В финале приятной встречи детвора покаталась на дорогих машинах.

Фото и текст: Вероника Котькова.

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