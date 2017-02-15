Суррогатное материнство: что стоит учесть?

По статистике, примерно 20% семейных пар в мире не могут иметь детей по причине бесплодия или других проблем, делающих невозможными зачатие и вынашивание ребенка. Спасением для многих стало суррогатное материнство. Что же представляет собой эта процедура и какие аспекты обязательно важно принять во внимание?

Что это такое?

В тех случаях, когда женщина не может забеременеть или же вынашивание плода и роды ей противопоказаны, ее яйцеклетки оплодотворяются спермой мужа вне тела и переносятся в матку другой женщины. Там они приживаются и развиваются. Вероятность беременности составляет от 30 до 70%.

Бывает, что в процесс суррогатного материнства вовлекаются третья или даже четвертая стороны. Такое может произойти, если один из родителей или даже оба в силу состояния здоровья не могут предоставить нормальный генетический материал (сперматозоиды и/или яйцеклетки). Они берутся у сторонних лиц, но при этом считается, что выношенный ребенок принадлежит паре-заказчику. Суррогатное материнство активно применяется, но вызывает много споров.

За и против

Какие перспективы открывает данная услуга? Во-первых, она дает возможность супругам иметь ребенка. Многие считают, что это намного лучше усыновления, ведь малыш все-таки будет родным, а не чужим. Тщательное наблюдение и уход за беременной, а также роды в США предоставляют определенную гарантию того, что все пройдет хорошо. Что касается самой суррогатной матери, то она получает неплохое материальное вознаграждение.

Однако при планировании такой беременности стоит учесть некоторые важные вопросы:

Если генетический материал взят только у одного из супругов и пришлось прибегать к помощи стороннего донора, как это скажется на семейной жизни пары?

Что будет, если ребенок узнает о своем необычном зачатии?

Как насчет анонимности? Стоит ли паре, а также малышу знать суррогатную мать?

Эти вопросы заслуживают серьезного внимания. Вообще, решение о вынашивании ребенка посторонним человеком довольно непростое. Несомненно, оно открывает недоступные ранее возможности. Все же супругам стоит тщательно все взвесить.

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