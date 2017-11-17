Свадебный салон “Amore MiO”

Приглашаем представительниц прекрасного пола в свадебный мир совершенства, мир красоты и изящности “Amore MiO”. Большинство сказок заканчивается свадьбой, а в нашем салоне свадьба начинается со сказки!

В наших платьях Вы почувствуете себя настоящей королевой, только у нас Вы найдете королевский выбор платьев, включая вечерние. Неважно, являетесь ли Вы длинноногой манекенщицей, хрупкой статуэткой или барышней, что называется, “настоящей русской красавицей” – у нас платья на любую фигуру и вкус! Доступная роскошь – уже у нас в городе! Наши цены на платья самые низкие в Крыму, мы единственные официальные дилеры (в г. Керчь и по Крыму), работаем на прямую с Московской фабрикой ”Amore MiO”. В наших платьях Вы будите невестой на все 100% !!! Выбирая платья, начни с лучшего!!!

P.S. У нас есть все кроме жениха!!!

Салон открыт ежедневно по адресу: г. Керчь, ул. Таврическая площадь, 2-й этаж (бывшее здание кафе-бар «Якорь») c 10.00 до 18.00. Записаться на примерку можно по телефону: +7 978 201 41 41.

Cайт: www.amomio.ru

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С уважением и любовью, сеть салонов «Amore MiO».

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