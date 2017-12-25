Свалки в Керчи: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят

Мусорные свалки в Керчи – наболевшая проблема, как жителей города, так и работников ЖКХ. Стоит только убрать мусор – на этом же месте образовывается новая свалка.

Керчане регулярно жалуются в городское управление ЖКХ по поводу несанкционированных свалок и замусоренных территорий. Недавно жалоба поступила уже в редакцию КерчьИНФО.

Жители района Аршинцево любят гулять вдоль улицы Черноморская, что ведет от Молодежного парка до Бульвара Пионеров. Здесь часто ходят мамы с колясками, выгуливают собак и любуются морем. Сейчас живописный пейзаж привлекает еще больше взглядов. Отсюда открывается один из самых лучших видов на Крымский мост.

Читайте: Крым в год экологии: ликвидация свалок, очистка дорог и пляжей

Однако, эта территория опасна – здесь большая вероятность оползней. Керчане держатся максимально безопасной дистанции от края обрыва. Около года назад здесь был последний сход. Некоторые участки обнесены забором. Если к оползням люди относятся с пониманием, то вот мусорные свалки по склону никому не нравятся.

Журналисты КерчьИНФО обратились к главному специалисту отдела благоустройства Юлии ПЕТРЕНКО за разъяснением ситуации:

«Мы недавно были там с экологами. Дело в том, что там из за оползней опасная зона. Мы не можем послать туда людей. даже просто по технике безопасности. Те склоны, которые менее опасны – мы убираем», –

Также, Юлия Николаевна пояснила, что сейчас идет программа на будущий год. Будут приниматься меры, чтобы предотвратить сход грунта с этого участка.

Еще, главные специалист отдела благоустройства отметила, что люди сами виноваты в образовании новых свалок на старых местах. И привела несколько примеров :

«Свалка на «Змеинке» была закрыта этим летом, теперь опять на нее вывозят. Мы опять идем и убираем. Мало того что новые свалки образуются, еще и на месте старых снова все замусорили. Муниципальный контроль пытается ловить злоумышленников на камеры. Целыми машинами мусор вывозят».

Безусловно, в первую очередь внешний вид Керчи зависит на прямую от жителей города. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

