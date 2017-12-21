Свершилось чудо – в Керчи заработали лифты

У нас хорошие новости – в Керчи заработали лифты! Жители многоэтажки благодарят журналистов КерчьИНФО за помощь.

Около месяца назад в редакцию сайта КерчьИНФО обратилась жительница многоэтажки по улице Орджоникидзе. В ее доме не работал лифт около 5 месяцев. Она попросила помочь разобраться в сложной ситуации.

Первым делом мы узнали кто несет ответственность за сдачу и запуск лифтового оборудования. Выяснилось, что этим занимается Фонд капитального ремонта по Республики Крым. Сотрудники фонда пояснили, что возникли проблемы с обеспечением лифтового оборудования диспетчеризацией.

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Несколько раз переносили срок сдачи оборудования. Вчера журналистам КерчьИНФО стал а известна новая дата – 25 декабря. Мы поспешили обрадовать жителей многоэтажки, которые уже были намерены самостоятельно писать заявления в прокуратуру. Также, они сообщили, что звонили у управляющую компанию, где им сообщили, что лифты не запустят в этом году.

Однако, после звонка Генеральному директору Фонда по капитальному ремонту свершилось, как говорят керчане, настоящее чудо – сегодня заработали первые лифты.

Керчанка, Екатерина ЧУВАКОВА, которая ранее обращалась к нам за помощью, поспешила сообщить радостную новость.

КерчьИНФО всегда готовы оказать содействие по разным вопросам. СМИ, как пятая ветвь власти, имеет определенное влияние на коммунальные службы и не только. Поэтому, если у вас возникла подобная сложная ситуация, мы всегда рады оказать помощь в решении ваших проблем, или хотя бы узнать причины действия/бездействия различных служб.

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