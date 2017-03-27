Свершилось: в дома для переселенцев заселят первых жильцов

Эпопея с переселением жителей Цементной слободки в район Нижнего Солнечнего, похоже, подходит к концу. Завтра, 28 марта состоится вручение ключей от новых квартир. Об этом KerchINFO.com сообщил представитель КРЭЧ-15 Вениамин Таничев.

Он отметил, что сегодня завершается оформление документов и уже завтра в доме для переселенцев с Цементной слободки появятся новые жильцы.

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Напомним, что два многоквартирных дома в микрорайоне Нижний Солнечный построены для переселения керчан из санитарно-защитной зоны строительства моста через Керченский пролив. Дома рассчитаны на на 88 квартир. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз.



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