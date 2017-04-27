Свежее видео со строительства Керченского моста

Журналисты KerchINFO.com сегодня побывали на смотровой площадке строительства Керченского моста и сняли для вас новое видео.
Мы продолжаем следить за «стройкой века» практически в режиме «онлайн», и информировать вас о всех самых последних изменениях. Итак, сегодня мы покажем вам готовность Керченского моста состоянием на 27 апреля.
Кстати, нельзя не напомнить, что стройка уже давно перевалила экватор, и до запуска автомобильного движения осталось совсем немного. Мы ждем мост, а вы?
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