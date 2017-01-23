Керченская служба водоканала оперативно реагирует и устраняет аварийные поломки по всему городу.

Как сообщает редакции KerchINFO.com, керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма», что в городе в период с 16 по 22 января 2017 года были произведены следующие ремонтные работы.

Для улучшения водоснабжения в микрорайонах « Марат-4» и «Марат-5» был установлен насос на водопроводной насосной станции «ТП-4».

На магистральных и разводящих водопроводных сетях было устранено 54 порыва.

На самотечных канализационных коллекторах прочищено 89 засоров.

По адресам: ул. Буденного,19 и ул. Борзенко,2 была восстановлена тротуарная плитка.

В местах массового скопления людей и на проезжей части было установлено 8 люков.

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Также выполняются подготовительные работы по восстановлению асфальта после проведения аварийно-восстановительных работ на 12-ти участках города.

Как видим, керченская служба водоканала оперативно реагирует на многочисленные жалобы жителей города и в короткие сроки устраняет неполадки. Отрадно, что водоканал, кроме устранения аварий на своем оборудовании, восстанавливает и облагораживает территорию, где велись работы.

В том числе и сегодня 23 января очень оперативно были устранены масштабные аварии в районах улиц Генерала Петрова и Шлагбаумской.

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