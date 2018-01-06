Есть в нашем городе церквушка: не в центре, не на слуху, и приход в ней очень маленький. Свято-Никольская церковь, или, как её еще называют, Николы церковь.

Я о ней узнала от своей сестры из Краснодара, которая специально сюда регулярно приезжает с племянниками. А ей, в свою очередь, рекомендовала её московская подруга, которая также приезжает в Керчь к батюшке Владимиру со своими родными. Знают нашего батюшку и в Крыму, в чем мне не раз пришлось убедиться.

Так чем же так знаменит этот маленький керченский православный храм, и почему о нем не известно самим керчанам?

Конечно, знаменит он своим батюшкой Владимиром, а на вопрос: почему неизвестен в Керчи, ответ найдем в Библии: “нет пророка в своем отечестве”.

Батюшка Владимир лечит молитвами, очень старинными молитвами. К нему едут со всей необъятной России, с Белоруссии и Украины. А керченский приход очень маленький… В прошлом году Рождественскую службу они с матушкой Светланой отслужили вдвоем в пустом храме.

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Церковь Николы находится в Стройгородке, сразу за поворотом на старую дорогу к Ени-Кале слева. Это очень уютный храм, отстроенный своими силами. В нем зимой тепло, летом прохладно, есть даже кондиционер. С любовью и вкусом оформлен внутри и снаружи. Церковный двор весь в цветах, о которых заботятся сами батюшка с матушкой.

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Основал этот храм батюшка Владимир в 2001 году в память о бывшей Успенской церкви с Никольским приделом, которая существовала здесь с XVIII века по 1930 год, когда её закрыли и потом разрушили.

Подать записочку за родных и близких, заказать требы в этом храме очень недорого, всё по-Божески.

Здесь всегда всем рады.

Телефон: +7 (978) 791-56-74

Автор текста: Людмила Шишло

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