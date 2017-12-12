Связь времен в Керченском музее: от античных статуй до почтовых открыток

Во вторник, 12 декабря, в Керченском историко-археологическом музее состоялось открытие сразу двух выставок: «Carte Postale: открытая душа», посвященной истории почтовой открытки, и «Реликвии Артезиана».

На дебютную экскурсию пригласили второклассников 5-й городской школы. Представители музея рассказали юным керчанам про возникновение и развитие традиции отправлять по почте поздравительные открытки, а также познакомили с модой и другими артефактами вековой и многовековой давности.

Примечательно, что мероприятие было организовано в игровой форме. Ребятам предложили стать “путешественниками во времени” и большой дружной командой под руководством “капитана” отправиться в экскурс по истории. Плавно из зала с почтовыми открытками дети перешли к выставке, посвященной находкам Артезианской экспедиции, которая в этом году отметила свое 30-летие. Дети с удовольствием вжились в роль и не забыли отблагодарить собравшихся представителей музея и Почты Крыма небольшим выступлением.

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«Выставки разные, и в тоже время их объединяет то, что они о людях, которые когда-то жили на Керченском полуострове. Некоторые из них – две тысячи лет назад, некоторые тридцать-сорок, а некоторые и до сих пор живут в этом городе – из тех, кто писал и отправлял эти открытки и затем принес их к нам в музей. Для нас это очень важно, многие керчане принесли сюда вещи своих близких для того, чтобы они все время были здесь, с нами, для того, чтобы мы сохранили их для будущих поколений. И мы надеемся, что эта добрая традиция продолжится», – обратилась к присутствующим и будущим посетителям музея заместитель гендиректора ВКИКМЗ Наталья Быковская.

Посмотреть на новые экспозиции приглашают всех керчан. Обе выставки будут доступны для посетителей до 30 апреля 2018 года.



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