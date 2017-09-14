Съёмочная группа из Греции знакомится с керченскими древностями

Филиалы Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника сегодня встречают греческих гостей. Съёмочная группа под руководством Димистриса Накоса создаёт 12-серийный документальный фильм «Мир греков». Одна из серий посвящена Боспорскому царству, столицей которого был Пантикапей.

Цикл передач сугубо исторический. В главной роли каждой из серий город, а, точнее, его прошлое, и хранители его истории — музеи. Но, понятно, что древности молчаливы, за них говорят музейные сотрудники. В Керченском Лапидарии таким человеком стала его заведующая Нина Кучеревская.

Она рассказала съёмочной группе откуда прибыли колонисты в древний город, как у них сложились отношения с местным населением, какие города входили в Боспорское царство, и чем занимались горожане в Пантикапее.

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Съёмочная группа уже снимала материл в Турции, в Херсонесе, сегодня побывала в Керченской Золотой кладовой и Лапидарии. Также будут съёмки в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике и на раскопках Пантикапея.

У фильма «Мир греков» два режиссёра, которые известны в Греции под псевдонимом «Токомбуру». В их планах сделать фильм не скучным и понятным даже для детей и пожилых людей.

Планируется, что цикл передач выйдет в ноябре этого года, но ещё неизвестно, будет ли он в открытом доступе.

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