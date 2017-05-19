Такси «Командор» в Керчи

Уважаемые дамы и господа, жители города Керчи, а так же его гости!
На сегодняшний день поездка на такси становится роскошью… Но такси «Командор» Вас удивит сочетанием экономной цены и приятного обслуживания. Наши тарифы улучшат Ваше настроение! Ведь такси это не роскошь, а необходимость экономии времени!
Наш тариф по городу составит 50 руб. посадка и каждый последующий км по 15 руб.
Мы работаем круглосуточно и принимаем предварительные заказы, для того чтобы в любое время дня и ночи Вы могли вызвать такси. В детский сад, в школу, на работу, на вокзал или на деловую встречу – когда у Вас мало времени, такси «Командор» всегда окажется рядом. Наши операторы оперативно примут Ваш заказ, и такси в течение 5 – 7 минут будет доставлено по адресу.
Помимо основного направления деятельности — перевозки пассажиров, такси «Командор» оказывает комплекс дополнительных услуг.
Такси «Командор» — для тех, кто умеет считать деньги и экономить время!!!
8(978) 010 33 66
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