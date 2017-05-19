Такси «Командор» в Керчи

Уважаемые дамы и господа, жители города Керчи, а так же его гости!

На сегодняшний день поездка на такси становится роскошью… Но такси «Командор» Вас удивит сочетанием экономной цены и приятного обслуживания. Наши тарифы улучшат Ваше настроение! Ведь такси это не роскошь, а необходимость экономии времени!

Наш тариф по городу составит 50 руб. посадка и каждый последующий км по 15 руб.

Мы работаем круглосуточно и принимаем предварительные заказы, для того чтобы в любое время дня и ночи Вы могли вызвать такси. В детский сад, в школу, на работу, на вокзал или на деловую встречу – когда у Вас мало времени, такси «Командор» всегда окажется рядом. Наши операторы оперативно примут Ваш заказ, и такси в течение 5 – 7 минут будет доставлено по адресу.

Помимо основного направления деятельности — перевозки пассажиров, такси «Командор» оказывает комплекс дополнительных услуг.

Услуга «Трезвый водитель». Эта услуга просто необходима тем, кто по ряду причин не может сам управлять автомобилем. Мы всегда придем на помощь. Услуга встречи в аэропорту. Мы с готовностью встретим Вас или Ваших близких в аэропорту, на вокзале. Услуга по аренде автомобиля с водителем. Услуги по обеспечению курьерской доставки. Для предприятий города мы сотрудничаем по безналичному расчёту, и предоставляем полную отчетность по поездкам ваших сотрудников Такси «Командор» вы можете вызвать по номеру 8978 010 33 66 Бонусная система Такси Командор дает возможность бесплатных поездок – при каждом завершенном заказе на ваш счет поступает 5 рублей! Таким образом — чем больше поездок, тем дешевле!

Такси «Командор» — для тех, кто умеет считать деньги и экономить время!!!

8(978) 010 33 66

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