Информационная сводка об услугах такси в Керчи.

Если Вы, забыв о времени, задержались допоздна с друзьями или увлеклись алкоголем и не можете сесть за руль, на помощь придет керченское такси.

Услуги такси в Керчи предоставляет множество компаний, поэтому редакция KerchINFO.com предоставляет информацию о каждой из компаний для своих читателей. Из материала вы можете ознакомиться не только с телефонами, по которым можно заказать такси в Керчи, но и узнать ценовую политику многих из них.

Ниже представлены наиболее часто используемые и популярные такси города:

«Такси Метро» (+7(978)010-55-10; +7(978)010-55-01) — 100 руб. посадка, дальше 2,5 км по 18 руб.;

«ЛюбиМОЕ Такси» (+7(978)835-73-88; +7(978)835-73-99) — 79,99 руб. посадка (включает 2,5 км.), каждый следующий км по 15,99 руб.;

«Инфинити» (+7(978)858-44-88) — машина эконом класса — 49 руб,, каждый последующий км по 15 руб., машина комфорт класса — 79 руб. посадка, последующий км по 16 руб.;

«Up Taxi» (+7(978)045-45-15) — 50 руб. посадка, последующий км по 14 руб., также доступны бонусы, которое начисляются, согласно номера телефона;

«Такси Мега» (+7(978)747-52-22) — 80 руб. посадка (включает 2 км), последующий км по 15 руб., за каждую поездку даётся 2 бонуса (1 бонус = 1 рубль);

«Драйв» (+7(918)669-69-20; +7(918)669-87-89) — 48 руб. посадка, последующий км по 15 руб.;

«ОК Такси» (+7(978)796-00-03) — 80 руб. посадка (включает 2,5 км), последующий км по 16 руб., 10-я поездка обойдётся на 10 руб. дешевле;

«Наше такси» (+7(978)010-46-46) — 48 руб. посадка, последующий км по 15 руб.;

«Мотор» (+7(978)208-80-01) — 45 руб. посадка каждый км по 15 руб.;

«Радиотакси Союз» (+7(978)750-57-96; +7(978)028-08-89) — 65 руб. посадка, последующий км по 15 руб.

Если вам необходимо совершить поездку по Крыму или поехать на такси по маршруту «Симферополь-Керчь», то можно воспользоваться услугами и крымских компаний!

Теперь вы сможете выбрать для себя такси по карману и по душе. Хороших поездок, дорогие керчане!

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