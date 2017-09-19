Талантливых детей-сирот приглашают в телевизионное шоу

Телекомпания «НТВ» проводит новый кастинг Международного телевизионного проекта «Ты супер!».

Стать участниками проекта могут талантливые (с хорошими вокальными данными) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или воспитывающиеся в приёмных семьях. Возраст участников от 7 до 18 лет.

Чтобы попасть на кастинг, нужно заполнить анкету, где помимо общей информации, ребенку нужно назвать кумиров «из российских певцов, из российских актеров» и поделиться своей «главной мечтой».

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Анкету можно заполнить на сайте www.ntv.ru, далее нужно снять короткое видео-представление о ребёнке и ещё одну видео-запись с выступления/исполнения песни, и прикрепить оба видео к заявке. Результаты отборочного тура будут известны ориентировочно 1 декабря. Со всеми, кто пройдет кастинг, телекомпания свяжется по телефону.

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