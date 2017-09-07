«Там реальная стройка века», — украинский активист поражен Керченским мостом

Популярный украинский блогер и координатор Гражданской платформы «Новая страна» Павел Себастьянович признал величие и грандиозность Керченского моста. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Украинский активист признался, что ранее не интересовался событиями в Керченском проливе, но после громких заявлений о проседании арки на 2 метра, сложно было не разузнать.

«Набрал в ютьюбе керченский мост и о*ренел. Там реальная стройка века. Они будущий мост называют крымским. В сети куча инфографики и видео.

19 км длинной. 4 полосы для авто. 2 ж/д ветки. Запуск автомобильных полос в следующем году, а ж/д — в 2019м. И старая паромная переправа продолжит работу. Как так? Ведь наши ура-патриоты обещали, что мост развалится», — отмечает Себастьянович.



Читайте: Керченский мост в цифрах

Также блогер признал, что Украина значительно отстает в инфраструктурном развитии.

«Лучше б я не смотрел. Россияне теперь полностью контролируют доступ к портам Азовского моря. Не знаю, как сейчас работают порты Мариуполя и Бердянска. А что у нас в 2018-2019? Посмотрел план реформ кабмина. Гройсман пообещал внедрить контроль за доходами-расходами граждан в 2018-2019. Ну что сказать? Тоже большой инфраструктурный проект. Меня во всей этой истории удручает экономическое отставание Украины», — подытожил активист. Более того, украинец признался, что информация о масштабности строящегося моста произвела на него эффект холодного душа. «Вся дальнейшая перспектива Крыма с такой транспортной артерией кардинально меняется», — отметил Павел в заключении своего поста. Напомним, в средствах массовой информации распространилась фейковая новость о проседании арки на 2 метра.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

